أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الحاج عبدالله أحمد الكميم

الأمين العام يعزي بوفاة الحاج عبدالله أحمد الكميم
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج عبدالله أحمد علي حاج الكميم، الذي وافاه الاجل عن عمر ناهز الـ90 عاماً قضى جله في خدمة مجتمعه ووطنه.
وأعرب أمين عام المؤتمر عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لنجل الفقيد عمر عبدالله أحمد علي حاج الكميم، وإخوانه وبقية أفراد الأسرة وآل الكميم جميعاً بهذا المصاب الأليم.
وأشاد الأمين العام، في برقيته بمناقب الفقيد وأعماله الجليلة حيث كان من الشخصيات الوطنية والاجتماعية التي سخرت حياتها لفعل الخير والصلح بين الناس وتكريس التآخي بين ابناء المجتمع في محافظة ذمار.
وابتهل إلى المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وان يلهم اهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".
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