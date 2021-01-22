جونسون : السلالة البريطانية من فيروس كورونا أكثر فتكا

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أن السلالة "البريطانية" من فيروس كورونا، التى تم تحديدها فى أواخر العام الماضى "أكثر فتكا مما كان معروفا فى السابق".





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