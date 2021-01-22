جوتيريش يدعو دول معاهدة حظر الأسلحة النووية للقيام بمهامها

وفى رسالة بهذه المناسبة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: إن المعاهدة تمثل خطوة مهمة نحو تهيئة عالم خالٍ من الأسلحة النووية، ودليلاً قوياً على تأييد الأخذ بالنُهج متعددة الأطراف إزاء نزع السلاح النووى، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وشدد جوتيريش على أن الأسلحة النووية تشكل أخطاراً متزايدة ويحتاج العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان إزالتها واتقاء العواقب البشرية والبيئية الكارثية الناجمة عن أى استخدام لها.
ودعا جميع الدول إلى العمل معاً لإزالة الأسلحة النووية بهدف تعزيز الأمن المشترك والسلامة الجماعية، معرباً عن تطلعه للاضطلاع بالمهام المسندة بموجب المعاهدة، بما فى ذلك الأعمال التحضيرية للاجتماع الأول للدول الأطراف.
وأثنى الأمين العام على الدول التى صدقت على المعاهدة، مرحبًا بالدور الفعّال للمجتمع المدنى فى الدفع قدماً بالمفاوضات وفى دخول المعاهدة حيّز النفاذ.
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