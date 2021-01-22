جدة - نرمين السيد - سجّل المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية 1.138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالى للمصابين إلى 464.844 حالة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المغرب يسجل 1.138 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.