حقيقة تأجيل الدراسة في المغرب يوم 24 يناير

كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية، اليوم الجمعة، حقيقة إيقاف أو تأجيل الدراسة داخل المملكة.
وذكرت الوزارة في بيان لها انها لم تصدر أي بلاغ بشأن توقف الدراسة انطلاقا من 24 يناير الجاري وحتى إشعار آخر.
وأشارت الوزارة الي أن بعض الأشخاص عمدوا إلى تداول اخبار مفبركة منسوبة إلى الوزارة بخصوص توقيف الدراسة بجميع الصفوف الدراسية بداية من يوم 24 يناير الحالي وحتى إشعار آخر.
وأكدت الوزارة المغربية أن عطلة منتصف السنة الدراسية الحالية تشمل الفترة الممتدة من الأحد 24 يناير إلى الأحد 31 يناير 2021، على أن تستأنف الدراسة يوم الاثنين الأول من فبراير.
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