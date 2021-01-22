هل هناك اتصالات بين الرياض ونظام بشار الأسد؟ وزير الخارجية السعودي يجيب

أكد وزير الخارجية فيصل بن فرحان أن ضمان تنفيذ مخرجات قمة العلا هو النية الصادقة من جميع الأطراف، مشيرا إلى أن قمة العلا ستشكل قاعدة للعمل العربي والخليجي المشترك.

وبين الوزير السعودي في تصريحات صحفية له إن العلاقات مع قطر عادت للوضع الطبيعي، مبينا أن السفارة السعودية هناك سيتم افتتاحه خلال أيام.

كما أوضح وزير الخارجية السعودي أن جميع الدول متفقة على أهمية المصالحة مع قطر.

وأكد أن اتفاق الرياض يعد عنصرًا مهمًا جدًا لتحقيق تقدم في الملف اليمني، ووقف إطلاق النار، وهناك التزام بالوصول لحل سياسي رغم ما ترتكبه مليشيا الحوثي من أعمال إرهابية.

وبسام الأزمة السورية شدد بن فرحان علي أنه لا مجال لحل ‎الأزمة السورية إلا بتسوية سياسية وليس هناك اتصالات بين ‎السعودية و ‎بشار الأسد.