نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال يضرب اليونان بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح معهد "أثينا" للجيوديناميكا، مساء اليوم الجمعة، تعرض اليونان لهزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر بين جزيرة كريت وكاسوس.

وحدد المعهد الجيوفيزيائي- في بيان، اليوم- أن موقع الزلزال، الذي لم ترد تقارير حتى الآن تتحدث عن تسببه في خسائر، 49 كلم شمال غرب كاسوس، وعلى عمق 27,5 كلم تحت البحر، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

يذكر أن اليونان تعد من بين دول العالم الأكثر عرضة للهزات الأرضية، لوقوعها على الحزام الزلزالي الممتد من اليابان وجنوب آسيا حتى الدول المتوسطية، كاليونان وتركيا وإيطاليا والجزائر، إلى غاية دول أمريكا الوسطى والجنوبية.