أخبار اليمن : المنتخب الوطني الأول يبدأ معسكره الداخلي في سيئون استعداداً لتصفيات العالم وآسيا

المنتخب الوطني يبدأ معسكره الداخلي في سيئونبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم معسكراً تدريبياً داخلياً بمدينة سيئون استعداداً لموجهتي السعودية وأوزباكستان في 25 و30 مارس المقبل ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا الصين 2023م.

ونفذ لاعبو المنتخب الوطني أولى تمارينه على أستاذ سيئون الأولمبي بقيادة مساعد المدرب الكابتن أحمد علي قاسم ومدرب الحراس معاذ عبدالخالق إلى حين وصول المدرب الوطني الكابتن سامي نعاش وبمشاركة جميع اللاعبين المحليين باستثناء المدافعين فيصل باهرمز ومحمد فؤاد.

ويركز الجهاز الفني خلال الأسبوعين الأولين من المعسكر على رفع اللياقة البدنية للاعبين والتأكد من الحالة الصحية وتمارين التقوية الجسمية ووضع الاختبارات اللازمة لمعرفة الحالة والجاهزية الفنية والبدنية لكل لاعب ومن ثم يدخل تدريجياً في الجانب الفني والتكتيكي.

يذكر أن المنتخب الوطني يحتل المركز الرابع في مجموعته الرابعة برصيد خمس نقاط جمعها من فوز على منتخب فلسطين (0/1) وتعادلين مع منتخب السعودية (2/2) وسنغافورة (2/2) وخسارتين أمام أوزباكستان (5/0) وسنغافورة (2/1).