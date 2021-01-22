مقر إقامة إيفانكا السابق معروض للإيجار

بعد مغادرة جاريد كوشنر وإيفانكا ترامب، العاصمة واشنطن بيوم واحد، تم عرض المنزل الذي قطنت فيه عائلتهما على مدار السنوات الأربع الماضية، للإيجار، مقابل 18 ألف دولار شهريا، وفق ما أوردت صحيفة "واشنطن بيزنس جورنال".

وقد شوهد عمال النقل خلال مراسم التنصيب، يوم الأربعاء، يحمـِّلون صناديق في شاحنات، من المنزل المصمم على الطراز الكولونيالي والمبني في عشرينيات القرن الماضي بمساحة تفوق 5 آلاف قدم مربع.

المنزل الواقع في حي "كالوراما" الراقي بالعاصمة، ليس بعيدا عن مسكن الرئيس الأسبق باراك أوباما، أو منزل مؤسس ورئيس شركة أمازون جيف بيزوس، كان خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، موقعا لبعض الاحتجاجات، بما في ذلك تجمع على ضوء الشموع لدعم حماية المهاجرين غير الشرعيين.

وظهر المنزل، المكون من ست غرف نوم، في الأخبار مؤخرا، بسبب رفض جاريد وإيفانكا السماح لأفراد الخدمة السرية باستخدام أي من حماماته السبعة.

وفي حين أن الإيجار البالغة قيمته 18 ألف دولار، قد يبدو باهظا، لكنه بسيط بالمقارنة بإيجار سكن عائلة كوشنر الجديد، إذ انتقلت إلى شقة مطلة على المحيط في مبنى بميامي في فلوريدا، حيث تبلغ قيمة الإيجارات حوالي 40 ألف دولار شهريا، وفقا لشبكة "CNN".