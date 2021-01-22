بيان إماراتي بشأن تعليق الدنمارك المؤقت للرحلات الجوية

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الجمعة، بيانا ردت فيه على التقارير الإعلامية التي تم تداولها بشأن تعليق الدنمارك المؤقت للرحلات القادمة من الدولة.

وأكد وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، فيصل لطفي، أن "كل المراكز المعتمدة في دولة الامارات تخضع بانتظام لفحوصات جودة صارمة، وتفرض عقوبات مشددة على عدم الامتثال للمعايير الدولية، لضمان أعلى مواصفات الجودة في الاختبارات".

وأشار إلى لطفي إلى أنه يجري حاليا التواصل مع الجانب الدنماركي، "لاستيضاح تفاصيل القرار والحالات التي تم رصدها، لضمان سلامة وأمن المسافرين"، وفق ما ذكرت وكالة "وام".