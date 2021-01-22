عاجل .. بايدن : نواجه أسوأ أزمة اقتصادية فى العصر الحديث بسبب كورونا 

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، مساء اليوم الجمعة، إن بلاده تواجه أسوأ أزمة اقتصادية فى العصر الحديث بسبب كورونا، مشيرا إلى أن هناك أمريكيون أصبحوا غير قادرين على إطعام أطفالهم.





وأضاف بايدن، فى كلمة له مساء اليوم الجمعة، أن خطة إنقاذ أمريكا تهدف لتوزيع مساعدات مالية على الأسر، حسبما نقلت قناة "العربية". وتابع الرئيس الأمريكى "تأمين المسكن للأمريكيين يساعد على مكافحة كورونا.. خطة إنقاذ أمريكا ستخرج 12 مليون مواطن من دائرة الفقر".

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