تقليص عدد القادمين لمطار الكويت لألف راكب يوميا

جدة - نرمين السيد - أصدرت الادارة العامة للطيران المدنى الكويتية، قراراً إلى شركات الطيران، بتقليص اعداد الركاب القادمين إلى مطار الكويت الدولى، اعتبارا من 24 يناير الجارى وحتى 6 فبراير المقبل.





وقال مدير إدارة النقل الجوى فى الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية عبدالله الراجحى - فى تصريح صحفى اليوم الجمعة - ان قرار تخفيض الركاب القادمين للكويت، يشمل كل الشركات العاملة فى مطار الكويت، ويشترط عدم زيادة اعداد الركاب القادمين عن 1.000 راكب يوميا.

وأضاف الراجحى أن تعليمات السلطات الصحية فى الكويت إلى "الطيران المدنى"، شددت على ضرورة توخى الحيطة والحذر خلال الأسبوعين القادمين، وذلك للسيطرة على فيروس كورونا والحد من انتشاره، لاسيما مع ظهور إحدى السلالات الجديدة من الفيروس خلال الأسبوع الماضى لراكبين قدما إلى الكويت من بريطانيا.

وأشار إلى أن قرار "الطيران المدنى" سيكون لمدة أسبوعين، لحين الانتهاء من تجهيز المختبرات الأهلية للعمل فى مطار الكويت الدولى لإجراء الفحوصات الخاصة بالقادمين، موضحا أن القرار تستثنى منه العمالة المنزلية وركاب "الترانزيت".

وفى سؤال حول مصير الركاب القادمين إلى الكويت الذين يمتلكون تذاكر محجوزة مسبقاً على شركات الطيران المختلفة خلال تلك الفترة، أوضح الراجحى أن شركات الطيران ستقوم بجدولة الرحلات القادمة إلى الكويت خلال الفترة المقبلة، تنفيذا للقرارات الصادرة من الطيران المدنى وبما يحفظ حقوق جميع الركاب.

وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية، قد أعلنت اليوم الجمعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، تقليص عدد الركاب على رحلات الوصول إلى الكويت اعتباراً من 24 يناير الجارى وحتى 6 فبراير المقبل، مشيرة إلى أن القرار يأتى بناءً على تعليمات السلطات الصحية والإدارة العامة للطيران المدنى، مع استثناء ركاب العمالة المنزلية وركاب الترانزيت.