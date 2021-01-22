جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، طلب الرئيس بايدن إعداد تقييم شامل عن الإرهاب الداخلى فى أمريكا. وأوضحت ساكى، فى تصريحات أمس الخميس "لدى الرئيس بايدن رغبة فى التحقيق فى الاختراق الإلكترونى والتدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية". وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض "سنترك محاسبة الرئيس السابق دونالد ترامب للكونجرس".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض : بايدن يترك محاكمة ترامب للكونجرس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.