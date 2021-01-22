وزير الخارجية السعودي يكشف موعد تطبيع العلاقات مع إسرائيل

كشف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن السلام بين السعودية و إسرائيل مرهون باقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية بحسب ماذكر موقع اخبار 24- السعودية.
وكان وزير الخارجية فيصل بن فرحان قد أكد في تصريحات لقناة العربية ان ضمان تنفيذ مخرجات قمة العلا هو النية الصادقة من جميع الأطراف، مشيرا الي ان قمة العلا ستشكل قاعدة للعمل العربي والخليجي المشترك.
وبين الوزير السعودي في تصريحات صحفية له ان العلاقات مع قطر عادت للوضع الطبيعي، مبينا أن السفارة السعودية هناك سيتم افتتاحه خلال أيام.
كما أوضح وزير الخارجية السعودي أن جميع الدول متفقة على أهمية المصالحة مع قطر .
وبين أن اتفاق الرياض يعد عنصرًا مهمًا جدًا لتحقيق تقدم في الملف اليمني، ووقف إطلاق النار، وهناك التزام بالوصول لحل سياسي رغم ما ترتكبه مليشيا الحوثي من أعمال إرهابية.
وبشان الأزمة السورية شدد بن فرحان علي أنه لا مجال لحل الأزمة السورية إلا بتسوية سياسية وليس هناك اتصالات بين السعودية و بشار الأسد.
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