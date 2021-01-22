- 1/2
- 2/2
تسجيل الدخول في جامعة أم القرى وشروط القبول، تعتبر جامعة أم القرى من الجامعات المرموقة التي توجد في المنطقة العربية وهي أيضًا من الجامعات التي يتم العمل بها بنظام التعليم عن بعد ويتم إتاحة بها التسجيل الإلكتروني، وذلك لكي يتم اللحاق بالتطور التكنولوجي في مجال التعليم، فهي من أفضل الجامعات التي تتعدد بها جميع التخصصات وتقوم بمنح جميع شهادات البكالوريوس والدكتوراه.نبذة عن جامعة أم القرى
- تعد جامعة أم القرى من الجامعات التابعة إلى المملكة العربية السعودية وتوجد في مدينة مكة المكرمة، قد تم البدء في جامعة أم القرى في تخصص الشريعة في عام 1950، وبعدها تم توالي إنشاء العديد من الكليات والمعاهد في المنطقة العربية وفي المملكة العربية السعودية.
- كان قد ازداد عدد المعاهد والكليات في جامعة أم القرى في الآونة الأخيرة عن الخمسة وثلاثون تخصص مختلف.
- تضم جامعة أم القرى العديد من الكليات والمعاهد وأشهر تلك المعاهد والكليات هي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية حيث أنها من أول الكليات التي تم إنشاؤها في جامعة أم القرى، وأيضًا من أول الكليات التي تم إنشاؤها في جامعة أم القرى هي كلية الطب وكلية الصيدلة وكلية طب الأسنان وكلية العلوم الطبية والعلوم التطبيقية.
- تضم كلية أم القرى كلية الهندسة والعمارة الإسلامية والحاسب الآلي وأيضًا كلية التربية ونظم المعلومات.
- في البداية يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بجامعة أم القرى.
- يتم الضغط بعد ذلك على قائمة الخدمات الإلكترونية.
- سيتم ظهور الكثير من الخيارات يتم الضغط على خيار بوابة القبول الموحد.
- نختار كلمة مستخدم جديد.
- يتم الإجابة على جميع الأسئلة التي تظهر على الشاشة.
- يتم كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة بشكل سليم.
- سيظهر رقم يتم كتابته بشكل صحيح وذلك لكي يتم إتمام التسجيل على موقع الجامعة وبعدها يتم الضغط على كلمة التالي.
- بعدها يتم الضغط على كلمة سجل لكي يتم إتمام عملية التسجيل.
- يجب أن يكون سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون حاصل على الثانوية العامة السعودية.
- يجب ألا يكون قد مضى على تخرج الطالب خمسة أعوام.
- Xإقرأ أيضاً: طريقة التسجيل في الروضة الحكومية بالسعودية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط القبول في جامعة أم القرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.