شروط القبول في جامعة أم القرى

تسجيل الدخول في جامعة أم القرى وشروط القبول، تعتبر جامعة أم القرى من الجامعات المرموقة التي توجد في المنطقة العربية وهي أيضًا من الجامعات التي يتم العمل بها بنظام التعليم عن بعد ويتم إتاحة بها التسجيل الإلكتروني، وذلك لكي يتم اللحاق بالتطور التكنولوجي في مجال التعليم، فهي من أفضل الجامعات التي تتعدد بها جميع التخصصات وتقوم بمنح جميع شهادات البكالوريوس والدكتوراه.

تعد جامعة أم القرى من الجامعات التابعة إلى المملكة العربية السعودية وتوجد في مدينة مكة المكرمة، قد تم البدء في جامعة أم القرى في تخصص الشريعة في عام 1950، وبعدها تم توالي إنشاء العديد من الكليات والمعاهد في المنطقة العربية وفي المملكة العربية السعودية.

كان قد ازداد عدد المعاهد والكليات في جامعة أم القرى في الآونة الأخيرة عن الخمسة وثلاثون تخصص مختلف.

تضم جامعة أم القرى العديد من الكليات والمعاهد وأشهر تلك المعاهد والكليات هي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية حيث أنها من أول الكليات التي تم إنشاؤها في جامعة أم القرى، وأيضًا من أول الكليات التي تم إنشاؤها في جامعة أم القرى هي كلية الطب وكلية الصيدلة وكلية طب الأسنان وكلية العلوم الطبية والعلوم التطبيقية.

نبذة عن جامعة أم القرىالكليات التي توجد في جامعة أم القرى

تضم كلية أم القرى كلية الهندسة والعمارة الإسلامية والحاسب الآلي وأيضًا كلية التربية ونظم المعلومات.

في البداية يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بجامعة أم القرى. يتم الضغط بعد ذلك على قائمة الخدمات الإلكترونية. سيتم ظهور الكثير من الخيارات يتم الضغط على خيار بوابة القبول الموحد. نختار كلمة مستخدم جديد. يتم الإجابة على جميع الأسئلة التي تظهر على الشاشة. يتم كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة بشكل سليم. سيظهر رقم يتم كتابته بشكل صحيح وذلك لكي يتم إتمام التسجيل على موقع الجامعة وبعدها يتم الضغط على كلمة التالي. بعدها يتم الضغط على كلمة سجل لكي يتم إتمام عملية التسجيل.

يجب أن يكون سعودي الجنسية.

يجب أن يكون حاصل على الثانوية العامة السعودية.

يجب ألا يكون قد مضى على تخرج الطالب خمسة أعوام.

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تسجيل دخول جامعة أم القرىشروط القبول في جامعة أم القرى