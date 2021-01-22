فرنسا تسجل 23.292 إصابة و649 وفاة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، فى مؤتمر صحفى، بأن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 23.292 ليصل إلى مستوى 3.011.257 حالة.
ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا مؤخرا فى فرنسا بالتالى استقرارا نسبيا حيث سبق أن سجلت البلاد يوم 20 يناير 26.784 حالة، وفى 21 يناير 22.848 حالة.
وأضافت الإدارة أن السلطات الصحية رصدت 319 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى مستشفيات البلاد، إضافة إلى 330 حالة تم رصدها خلال 7 أيام فى دور المسنين، موضحة أن العدد العام للوفيات جراء الجائحة بلغ فى البلاد 72.647 حالة.
وذكرت أن عدد المرضى بالفيروس الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات ارتفع بواقع 173 شخصا ليصل إلى 25.908، بينما ارتفعت حصيلة المصابين فى غرف العناية المركزة بواقع 36 إلى 2.912 شخصا.
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