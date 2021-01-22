عجزوا عن دفع الإتاوات.. مقتل 3 مصريين بـ ليبيا

تمكن قسم البحث الجنائي في مدينة طبرق الليبية من كشف لغز مقتل ثلاثة مصريين، بعد العثور على جثثهم وعليها آثار تعذيب، في المنطقة الواقعة بين بلدة القعرة ومنطقة باب الزيتون.
وذكر موقع روسيا اليوم، أن أجهزة الأمن الليبية القت القبض على مجموعة من المتورطين في عمليات الهجرة غير الشرعية خلال الأيام الماضية.
وأشار الموقع إلى أن المتورطين اعترفوا بقيامهم بتعذيب المصريين الثلاثة وقتلهم وإلقاء الجثث في تلك المنطقة.
وكشفت وسائل إعلام قبل أيام أن الضحايا من محافظة الإسكندرية ومحافظة سوهاج، ومنطقة أخرى.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن العصابات قتلت المصريين بسبب عجزهم عن دفع الإتاوات.
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