جائحة كورونا تزداد سوءا.. بايدن: الأمريكيون أصبحوا عاجزين عن إطعام أطفالهم

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن جائحة فيروس كورونا تزداد سوءًا بمرور الوقت، وبسببها باتت الولايات المتحدة تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في العصر الحديث.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي، إن الأمريكيين أصبحوا غير قادرين على إطعام أطفالهم بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.

ووعد بايدن بالعمل على حل مشكلة الوظائف المفقودة بسبب الأزمة، مؤكدًا "لا يمكننا أن نترك الأمريكيين يجوعون أو يطردون من بيوتهم أو يفقدون وظائفهم".

وأضاف بايدن "وضعنا خطة للتعافي سريعًا من آثار فيروس كورونا الاقتصادية وتطبيق خطة الإغاثة الاقتصادية سيخلق أكثر من 7 ملايين وظيفة".

وتابع بايدن "أكثر من 60 مليون أمريكي يعتمدون على إعانات البطالة و14 مليون أمريكي يتخلفون عن دفع إيجار بيوتهم وكثير منهم مهددون بالطرد من منازلهم".

وقال بايدن "نطلب من الكونجرس تقديم مساعدات للمتضررين ماليًا من جائحة فيروس كورونا، وأوعزت لإدارتي أن تضع قيودا على البنوك لاستعادة إيجارات المنازل".