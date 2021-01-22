أمريكا: تمرين "المدافع البحري 21" مع السعودية يهدف لدعم الأمن الإقليمي

ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن تمرين "المدافع البحري 21" الذي انطلق، الجمعة، مع السعودية يهدف إلى دعم الأمن الإقليمي.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في تغريدة على "تويتر"، إن "التمرين بين البحرية الأميركية والسعودية تم تصميمه لبناء القدرات القتالية والحفاظ عليها ودعم الأمن الإقليمي على الأمد الطويل".
بدورها، نقلت وزارة الدفاع السعودية عن العميد البحري الركن عوض بن رشيد العنزي، قوله إن التمرين يشارك فيه الأسطول الخامس الأمريكي، وسفينة من البحرية البريطانية، ومن المقرر أن يستمر لـ10 أيام.
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