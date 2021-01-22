الأسود يليق بالبنتاجون.. لويد أوستن وزير دفاع استثنائي بالثلاثة

حدث استثنائي وغير مسبوق في تاريخ السياسة الأمريكية شهده اليوم، مع أداء الجنرال المتقاعد لويد أوستن اليمين الدستورية لتولي منصب وزير الدفاع.

ولويد أوستن استثنائي بمعايير ثلاثة لا واحد، فهو الأسود ذو الأصول الأفريقية الأول الذي يرتقي إلى قمة هرم المؤسسة العسكرية الأمريكية، والأسود الأول كذلك الذي تولى القيادة المركزية الأمريكية، والرجل الذي تطلب تثبيته في منصب وزير الدفاع تجاوز قانون معين بموجب تصويت من الكونجرس.

ويمنع قانون أمريكي أُقر عام 2008 العسكريين المتقاعدين من تولي مناصب مدنية قبل مرور 7 سنوات على الأقل على تقاعدهم (ومنصب وزير الدفاع منصب سياسي مدني في الولايات المتحدة)، ولذا تطلب إقرار تعيين أوستن، المتقاعد عام 2016، في منصبه موافقة أغلبية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في تصويتين منفصلين أُجريا أمس واليوم.

وولد جيمس لويد أوستن في مدينة موبيل بولاية ألاباما جنوب الولايات المتحدة في 8 أغسطس عام 1953، ونشأ بمدينة توماسفيل في ولاية جورجيا.

حصل على شهادة في العلوم من أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية الشهيرة في يونيو عام 1975. كما حصل على شهادة ماجستير في التعليم من جامعة أوبورن، وأخرى في إدارة الأعمال من جامعة ويبستر.

بعد تخرجه في "ويست بوينت" بدأ مشواره العسكري برتبة ملازم ثانٍ في كتيبة المشاة الثالثة في ألمانيا، ثم بدأ تدرجه في المناصب العسكرية.

وفي عام 1981 انتقل إلى مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا ليتولى منصب ضابط عمليات في إدارة التجنيد لمنطقة إنديانابوليس في الجيش الأمريكي.

وبين عامي 2003 و2005 شغل منصب القائد العام للشعبة العسكرية الجبلية العاشرة للمشاة الخفيفة في أفغانستان، وكذلك كان نائب القائد العام للشعبة العسكرية الثالثة، وقاد القوات الأمريكية لدخول بغداد عام 2003.

في فبراير عام 2008 تولى قيادة القوات متعددة الجنسيات في العراق. ثم في 1 سبتمبر 2010 تم تعيينه قائدا عاما للقوات الأمريكية في العراق.

شغل منصب القائد الثاني عشر للقيادة المركزية للقوات العسكرية الأمريكية بين عامي 2013 و2016، وكان أول أمريكي من أصل أفريقي يتولى هذا المنصب المهم، إذ كان مسؤولا عن العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا، وكان المهندس والمشرف على الحملة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا.

وكعسكري محترف، خدم لويد أوستن في الجيش الأمريكي لما يقرب من 4 عقود، وتولى مناصب مختلفة أبرزها قائد القيادة المركزية الأمريكية المسئولة عن العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وربما كان تولي أوستن قيادة المنطقة المركزية في مرحلة بالغة الدقة مؤشرًا على قدر من سوء الحظ مُني به الجنرال المحترف، فقد أورد تقرير للمفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية صدر في 31 يناير 2017 شهادات شهود ذكروا أن الجنرال أوستن لم يكن يحب سماع أخبار سيئة بشأن مكافحة تنظيم داعش، وأنه كان يقدم صورة للعمليات ضد التنظيم أكثر وردية من الواقع.

وتزعم الاتهامات الموجهة إلى الجنرال أوستن أنه قلل من شأن تنظيم داعش في تقارير موجزة كان يرفعها إلى البيت الأبيض في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وورد في تقارير صحفية تعود إلى عام 2016 أن الجنرال أوستن كتب في أحد تقاريره إلى البيت الأبيض أن تنظيم داعش ليس سوى "زوبعة في فنجان".

ونفى متحدث سابق باسم أوستن للإعلام أن الأخير أطلق وصف "زوبعة في فنجان" على تنظيم داعش، وخلص تقرير المفتش العام للبنتاجون إلى أن القادة العسكريين، بمن فيهم الجنرال أوستن، لم يقدموا صورة وردية أو معلومات مغلوطة بشأن الحرب ضد تنظيم داعش.