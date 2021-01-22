نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبيرة في الشأن الأمريكي تكشف عن التحدي الأكبر الذي سيواجه جو بايدن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت حنان البدري، الخبيرة في الشأن الأمريكي، ومقيمة في واشنطن، إن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن وقع يوم الأربعاء الماضي سلسلة من المراسيم الرئاسية في المكتب البيضاوي، لمواجهة الأزمات العدة والعميقة التي تمر بها الولايات المتحدة والعودة عن قرارات أساسية اتخذت في عهد ترامب ولا سيما عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ وإلى عضوية منظمة الصحة العالمية.

وأضافت "البدرى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، في برنامج "صوت الشعب"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مواجهة فيروس كورونا ستحتل مكانًا بارزًا في جهد الإدارة الأمريكية الجديدة، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة تستلم عملها في ظل الذروة الثانية لجائحة كورونا، قائلة: "التحدي الأكبر والأبرز الذي سيواجه الرئيس الأمريكي بايدن وإدارته هو فيروس كورونا".

وتابعت: "أرقام إصابات فيروس كورونا في أمريكا أصحب بالمليون، موضحة أن اللقاحات الموجودة في العالم لم تستطع التصدي لفيروس كورونا سواء في الإصابات أو الوفيات"، مشيرة إلى أن قضية فيروس كورونا ستكون على رأس أولويات الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، مشيرة إلى أنه من الممكن أن تتقدم الإدارة الأمريكية بمساعدة دول العالم في مواجهة جائحة كورونا.