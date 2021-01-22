نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبيرة تكشف عن خطة جو بايدن في التعامل مع دول الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت حنان البدري، الخبيرة في الشأن الأمريكي، ومقيمة في واشنطن، إن الرئيس المنتخب جو بايدن سيكون متواضعًا جدًا في التعامل مع دول الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن أمريكا لديها 16 جهاز استخبارات يستمد منها المعلومات وخاصة قضية الإرهاب، مضيفة أن الرئيس الأمريكي السابق ترامب كانت له مواقف كثيرة غريبة لا داعي لذكرها.

وأضافت "البدري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، في برنامج "صوت الشعب"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سيوقع على عدد من الأمور أهمها العودة لاتفاقية باريس، وهو الموضوع الخاص بالاحتباس الحراري، لأن هذا يؤثر على العالم وليس دولة معينة، مشيرة إلى أن كلمة الرئيس الأمريكى بايدن تدعو للعودة إلى الوحدة وأنه يريد أن يعمل لمصالح الأمريكيين، مشيرا إلى أن التحديات ستكون كبيرة جدا أمام الرئيس الأمريكي الجديد.

وأوضحت خبيرة في الشأن الأمريكي أن هناك احتمالات خلال الفترة المقبلة سنرى تغيير في المواقف، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تعاني من تحديات اقتصادية فملايين الأشخاص دون عمل، مشيرة إلى أن من الأولويات لدى بايدن هو وباء كورونا وإيصال اللقاح للأمريكيين، مؤكدة أن هذا يتطلب توحيد الشعب الأمريكي ورائه.