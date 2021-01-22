نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلومات عن الكويت وتعرف علي شروط التجنيس في الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة معلومات عن الكويت ؛ احدي دول الخليج العربي وتُعد من أغني دول العالم لأنها تحتل المركز الأول علي العالم في احتياطات النفط، وترجع تسمية الكويت الي تصغير لفظ كوت التي تعني الحصن أو القلعة.

تقع الكويت في جنوب غرب أسيا، يحُدها من الشرق الخليج العربي، ومن الشمال والغرب جمهورية العراق، ومن الجنوب المملكة العربية السعودية.

معلومات عن الكويت وعدد محافظاتها

عاصمتها مدينة الكويت، وتنقسم الكويت ال 6 محافظات إدارياً وهم:

محافظة العاصمة: تأسست في عام 1962م ويقع بها مقر الحكم، ومجلس الأمة.

محافظة الجهراء: تأسست في عام 1979م وهي أكبر المحافظات مساحة.

محافظة حولي: تأسست في عام 1962م وهي أكثر المحافظات مساحة، وأكثرها كثافة سكانية.

محافظة الفروانية: تأسست في عام 1988م وهي أكبر المحافظات من حيث عدد السكان بشكل عام.

محافظة مبارك الكبير: تأسست في عام 1999م وهي أحدث المحافظات.

محافظة الأحمدي: تأسست في عام 1962م وهي أكثر محافظة ذات كثافة سكانية بالنسبة للكويتين.

علم وشعار دولة الكويت

تحظي دولة الكويت بعلم الخاص بها، حيث تم تصميمه بشكل محترف بحيث يبلغ طوله نصف عرضة ويتضمن الألوان الثلاثة المميزة؛ اللون الأبيض، اللون الأخضر، وأيضاً اللون الأحمر، كما يتضمن علم الكويت شكل منحرف لونه أسود يشبه السفينة ويصل الثلاثة ألوان الذي يمتلكها العلم مع بعضهم البعض.

نشأته وتأسيس الكويت

تم تأسيس دولة الكويت في عام 1613م وتولي الحكم فيها أسرة آل صباح وهم من قبائل العتوب.

كان أغلب سكان الكويت يمتهنون مهنة الغوص علي اللؤلؤ والتجارة البحرية بين الهند والجزيرة العربية، وقد ظلت مهنة الغوص علي اللؤلؤ العصب الأساسي للاقتصاد الكويتي حتي عام 1946م حينما بدأت الحقبة النفطية بتصدير أول شحنة نفط.

مساحة طبيعة الكويت

تصل المساحة الجغرافية الإجمالية لدولة الكويت 17,818 كم² وتعُتبر أغلب الأراضي الكويتية ذات طبيعية صحراوية، كما تحتوى علي مرتفعات قليلة، ولا توجد في الكويت بحيرات أو أنهار لذالك تعاني من قلة وجود المسطحات المائية مع محدودية المياه الجوفية، وتعُتبر أغلبها ذات مياه مالحة.

اللغة المستخدمة في الكويت

اللغة الرسمية هي اللغة العربية، وهي اللغة المُستخدمة في وسائل الإعلام والتعليم والمعاملات الرسمية والحكومية.

وتُستخدم اللغة الإنجليزية كاللغة ثانية للتعاملات الرسمية والخرائط واللوحات الإرشادية والمطاعم.

العملة الكويتية

الدينار الكويتي هو العملة الرسمية في الكويت، اعتُمد منذ عام 1968م وهو صاحب أعلي سعر صرف في العالم نظراً لتحديد سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي ويساوى 3,23 دولاراً أمريكي.

نظام الحكم والجيش في الكويت

نظام الحكم في الكويت؛ هو إماراه وراثية دستورية، والأمير هو صباح الأحمد الصباح وولي العهد نواف الأحمد الصباح.

نال الجيش الكويتي المرتبة العاشرة بين أقوي الجيوش العربية، وجاء تصنيفه العالمي في المرتبة الرابعة والسابعة، وجاءت أرقام الجيش كالأتي:

عدد قواد الجيش 14,500 مقاتل

عدد الدبابات 368

عدد المضرعات 332

عدد الطائرات الحربية 108

عدد طائرات الهيلكوبتر 44

عدد القطع البحرية 44

معالم الكويت

تتميز دولة الكويت بوجود الكثير من المعالم الأثرية كا:

سوق المباركية: يتميز بتصميمه الذي يشبه تصميم الأسواق القديمة، ويوجد به مطاعم صُممت علي الطراز القديم. برج التحرير: يبلغ ارتفاعه 372 متراً وهو ثاني أعلي مبني في الكويت، وثالث عشر عالمياً. أبراج الكويت الثلاثة: رمزاً للنهضة المعاصرة ودليلاً علي تقدم الكويت.

وهناك مجموعة من المتاحف مثل: متحف الكويت الوطني والمتحف الترباوي.

ويوجد بالكويت مجموعة من القصور الأثرية ومنها قصر نايف.

المناخ الكويتي

يُعد مناخ الكويت مناخاً صحراوياً؛ وذلك بسبب قلة سقوط الأمطار وعدم انتظامها، ومع ارتفاع درجة الحرارة في الصيف وانخفاضها في الشتاء، ونتيجة لموقع منطقة الخليج بالقرب من المياه فإن أجوائها مشبعة بالرطوبة طوال العام ماعدا شهر مايو ويونيو.

الدين في الكويت

الإسلام هو الدين الأساسي في الكويت، وتبلغ نسبة المسلمين حوالي 85%، أما بالنسبة للديانة الأخري في الكويت كالمسيحية فيسمح لهم بممارسة طقوسهم بشرط عدم الإهانة بالديانة الإسلامية.

الحصول علي الجنسية الكويتية

تُمنح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد وتتوفر فيه الشروط الآتية: