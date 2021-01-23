مباشر بنك الراجحي | كيفية تفعيل الخدمة لعملاء البنك داخل وخارج السعودية

مباشر بنك الراجحي؛ خدمة المباشر للأفراد يقدمها بنك الراجحي لجميع العملاء داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وهي عبارة عن مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تهم عميل لكي يعمل داخل المنزل دون الاضطرار للخروج بعد أن كان من الضروري للخروج من المنزل والذهاب لبنك الراجحي لتنفيذ الخدمة، كل ما يُطلب منك هو تفعيل خدمة مباشر بنك الراجحي، وهي خدمة آمنة جداً يقدمها بنك الراجحي لتسهيل إجراء أغلب العمليات المصرفية كالاستعلام عن رصيدك والمدفوعات الخاصة بك، وتحويل الأموال في أي مكان وأي وقت دون الذهاب الي البنك

يعتبر بنك الراجحي من أكثر بنوك المملكة العربية السعودية شهرة وفخامة وعراقة، وذلك بسبب الخدمات المصرفية التي يقدمها لعملائه، فهو يهتم بخدمة الكثير من عملائه علي مدار اليوم من خلال الرد علي الاستفسارات الخاصة بالعملاء وتقديم المساعدات والمشورة لهم.

ولقد وفر بنك الراجحي خدمة فتح حساب الراجحي عبر الانترنت، وتقدم هذه الخدمة عبر الالكتروني للعملاء، وذلك لتسهيل التعامل للعملاء، وتمكين العميل من فتح حساب الراجحي من المنزل وبدون الحاجه للذهاب الي البنك، وبالتالي يمكنك أيضاً تفعيل خدمة مباشر بنك الراجحي للأفراد.

كيفية تفعيل خدمة مباشر بنك الراجحي للأفراد

تنزيل تطبيق بنك الراجحي من متجر جوجل بلاي ثم قم باتباع الخطوات الآتية:

قم بتسجيل البيانات الشخصية الرسمية في بنك الراجحي كبطاقة الصراف الآلي، الرقم السري الخاص بك، ورقم حسابك، بحيث تكون البيانات صحيحة.

تسجيل اسم مستخدم جديد، ورقم سري.

إدخال الكود السري الذي تم إرساله الي رقم الجوال الخاص بك المسجل بحسابك فى البنك.

إدخال الكود السري الذي تم إرساله الي رقم الجوال الخاص بك المسجل بحسابك فى البنك. سيطلب منك تسجيل اسم المستخدم والرقم السري الذي قمت تحديدهم سابقاً في حالة كان الكود الذي ارسلته صحيحاً.

سيتم إرسال رقم سري الي رقم جوالك لتسجيل الدخول الى الحساب للمرة ويمكنك تغيره إذا أردت ذلك.

سيتم إرسال رقم سري الي رقم جوالك لتسجيل الدخول الى الحساب للمرة ويمكنك تغيره إذا أردت ذلك. يتم تفعيل خدمة الراجحي، يمكنك تسجيل الدخول والحصول على خدمات بنك الراجحي الالكترونية.

في حال وجهتك مشكلة يمكنك الاتصال على خدمة العملاء بنك الراجحي، واخبرهم بها.

نظرة عامة على حسابك، والاستعلاء عن الرصيد الموجود بحسابك ببنك الراجحي.

سداد المدفوعات، الاستعلام عن المدفوعات الخاصة بك بجميع بطاقات الائتمان.

تقديم طلب الحصول على تمويل جديد.

تقديم طلب الحصول على بطاقة جديدة.

المشاركة في الاكتتاب.

المشاركة في الاكتتاب. تحويل الأموال بسهولة والتحويل بين جميع الحسابات.

التقديم طلب الحصول على منتجات جديدة.

خطوات فتح حساب في بنك الراجحي السعودي

الدخول الي موقع مصرف الراجحي علي الانترنت. اختر فتح حساب جديد. الموافقة علي أحكام وشروط المصرف بعد قراءتها. إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك بشكل صحيح. قم بتسجيل رقم الهاتف الجوال الخاص بك والبريد الإلكتروني. كتابة بيانات الراتب الشهري والوظيفة الخاص بك. اختر أقرب فرع لك وإدخال بيانات الضرائب والجنسية. إدخال أرقام أسرتك وعناوين الإقامة.

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خدمات بنك الراجحي الالكترونية