أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية وأشارت الصحة السورية الي ان إجمالي الإصابات بكوفيد 19 في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 13479. وسجلت أيضا وزارة الصحة في بيان لها الجمعة تعافي 76 خلال الساعات الماضية ليصل إجمالي حالات الشفاء الس 6918. كما تم رصد 7 وفيات بالفيروس المستجد خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 873.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال 24 ساعة.. سوريا تسجل 81 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.