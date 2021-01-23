دولة أوروبية تعلن تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن

أعلنت جمهورية التشيك تفشي فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة صغيرة للدواجن جنوب البلاد، ما أدى إلى مقتل نحو نصف الطيور الموجودة فيها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دائرة البيطرة في التشيك تأكيدها رصد فيروس "إتش 5 إن 8" المسبب لإنفلونزا الطيور في مزرعة على بعد 99 كيلومترا جنوبي العاصمة براغ، ومن المحتمل أنها انتقلت عبر البط البري الموجود في بركة قريبة.

وكانت السلطات البيطرية في التشيك أعلنت قبل نحو عام أن مرض إنفلونزا الطيور عاود الظهور في البلاد بعد 3 سنوات من آخر حالة تفش له.