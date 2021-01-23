أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 332 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية منها 153 حالة لعمالة وافدة، و 168 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 11 حالة قادمة من الخارج.
وأشارت الصحة البحرينية في بيان لها منذ قليل أنه لم يتم رصد أي حالات وفاة بالفيروس المستجد خلال الساعات الماضية ليبقي إجمالي الوفيات بالمملكة ثابتا عند 366 حالة.
كما تم إجراء 10318 فحصا بين كل المقيمين علي الأراضي البحرينية بحثا عن مصابي الفيروس المستجد ليرتفع إجمالي الفحوصات الي 2607285.
كما سجلت الصحة البحرينية تعافي 308 حالات إضافية خلال الساعات الماضية ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 95902.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دولة عربية دون وفيات بـ كورونا لليوم الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.