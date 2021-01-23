درجة الحرارة في مناطق المملكة اليوم مع تقرير شامل عن حالة الطقس

تشهد المملكة العربية السعودية والعديد من الدول العربية انخفاضاً ملحوظاً في درجة الحرارة، وقد شهدت بعض مدن المملكة تساقطاً للثلوج خلال الأيام الماضية، فبحسب توقعات الخبراء سوف يكون هذا الوقت من العام أكثر برودة في معظم مناطق المملكة، وشهد يوم امس الجمعة الموافق 22 يناير 2021 حالة من استقرار درجات الحرارة نظراً لتمركز مرتفع جوي وكتلة هوائية باردة سطحية وكانت درجات الحرارة أقل من المعدلات لمثل هذا الوقت من السنة وهبوب للرياح الشمالية النشطة والمعروفة أيضاً باسم رياح الصبا على السواحل الوسطى من البحر الأحمر.

درجة الحرارة في الرياض اليوم

وفقاً لتوقعات الخبراء لحالة الجو الليلة في العاصمة الرياض فتسود حالة من الاستقرار الجوي، وتكون درجة الحرارة 8 درجات مئوية أما الدرجات الملموسة فست درجات مئوية ونسبة الرطوبة 32%، أما سرعة الرياح فتكون 17 كم/الساعة حيث تكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

تصل درجة الحرارة فجراً في شمال الرياض إلى خمس درجات، وترتفع درجات الحرارة بمقدار درجتين بحيث تصل إلى 7° صباحاً وتتزايد الحرارة تدريجياً حتى تصل إلى 16° ظهراً ثم تصل إلى 18° عصراً وتبدأ بعض الغيوم المتفرقة في الظهور ، ثم تعاود الحرارة انخفاضها مع الساعات الأولى من الليل فتصل إلى 14 درجة مساءً و9 درجات ليلاً مع استمرار وجود الغيوم المتفرقة مع انعدام وجود الأمطار.

ويحذر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية المواطنين في منطقة الرياض السليل- العفيف- وادي الدواسر من هبوب الرياح النشطة والأتربة المثارة ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً والتي تتسبب في حدوث في نشاط الرياح السطحية وتدني مستوى الرؤية.

درجات الحرارة في مكة المكرمة اليوم

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة في منطقة مكة المكرمة 23° فجراً مع وجود غيوم متفرقة على مدار اليوم ترتفع معدلات الحرارة ارتفاعاً طفيفاً بمعدل درجة واحدة صباحاً ثم تصل إلى 31° في فترة الظهيرة ووقت العصر، ثم تبدأ الانخفاض مساءً لتصل إلى °27 وليلاً تكون 25° مع جو غائم جزئياً.

سكاكا العظمى °14 والصغرى 4°.

عرعر العظمى 12° والصغرى 2°.

تبوك العظمى 17° والصغرى 6°.

مكة المكرمة العظمى 32° والصغرى 21°.

جدة العظمى 32° والصغرى 21°.

المدينة المنورة العظمى 26° والصغرى 16°.

الطائف درجة الحرارة العظمى 24° والصغرى 12°.

درجات الحرارة في السعودية اليوم