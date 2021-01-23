درجة الحرارة في المملكة العربية السعودية من اليوم وحتى الأربعاء 27 يناير 2021

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درجة الحرارة في المملكة العربية خلال الأسبوع المقبل في معظم المناطق في المملكة العربية السعودية ننفرد بتقديمها لكم من خلال موقع ثقفني، حيث أن الكثيرين اليوم يبحثون في درجات الحرارة وحالة الطقس في المملكة قبل الخروج من منازلهم لقضاء حوائجهم أو قصد وظائفهم وخصوصاً في ظل موجة البرودة الهائلة التي تعاني منها معظم المناطق في المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة من الشتاء وهو شهر طوبة والذي يعتبر اكثر شهور الشتاء برداً في المملكة وجميع الدول العربية بل والعالم أجمع، كما أن فصل الشتاء يتميز في هذا الشهر من فصل الشتاء بالكثير من التقلبات في درجات الحرارة والعواصف وغيرها من أحوال الطقس المشابهة.
درجة الحرارة في جدة،الرياض، مكة، تبوك والعديد مناطق المملكة ليوم السبت 23 يناير 2021:
|المنطقة
|درجة الكبرى
|الدرجة الصغرى
|درجة الحرارة في الرياض
|18 درجة مئوية
| 9 درجة مئوية
|درجة الحرارة في جدة
|30°
|22°
|درجة الحرارة في تبوك
|17°
|5°
|حالة الطقس في الطائف
|23°
|12°
|درجة الحرارة في مكة
|31°
|22°
|حالة الطقس في أبها
|20°
|10°
|حالة الطقس في الدمام
|19°
|10°
|حالة الطقس في الخبر
|19°
|10°
|حالة الطقس في المدينة المنورة
|24°
|17°
درجة الحرارة في المملكة العربية السعودية الأحد 24 يناير 2021:
|المنطقة
|الدرجة الكبرى
|الدرجة الصغرى
|الرياض
|20°
|10°
|جدة
|31°
|22°
|تبوك
|21°
|7°
|الطائف
|25°
|13°
|مكة
|33°
|20°
|أبها
|20°
|11°
|الدمام
|21°
|10°
|خبر
|21°
|10°
|المدينة المنورة
|28°
|16°
حالة الطقس في المملكة العربية السعودية الاثنين 25 يناير 2021:
|المنطقة
|الدرجة الكبرى
|الدرجة الصغرى
|الرياض
|23°
|12°
|جدة
|30°
|24°
|تبوك
|22°
|8°
|الطائف
|24°
|14°
|مكة
|31°
|22°
|أبها
|20°
|12°
|الدمام
|23°
|11°
|الخبر
|22°
|12°
|المدينة المنورة
|28°
|15°
حالة الطقس في المملكة العربية السعودية الثلاثاء 26 يناير 2021:
|المنطقة
|الدرجة الكبرى
|الدرجة الصغرى
|الرياض
|25°
|13°
|جدة
|30°
|23°
|تبوك
|22°
|9°
|الطائف
|24°
|13°
|مكة
|32°
|22°
|أبها
|20°
|11°
|الدمام
|25°
|13°
|خبر
|24°
|13°
|المدينة المنورة
|29°
|17°
حالة الطقس في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء 27 يناير 2021:
|المنطقة
|الدرجة الكبرى
|الدرجة الصغرى
|الرياض
|25°
|14°
|جدة
|30°
|25°
|تبوك
|24°
|9°
|الطائف
|24°
|13°
|مكة
|31°
|24°
|أبها
|19°
|12°
|الدمام
|26°
|14°
|الخبر
|25°
|14°
|المدينة المنورة
|30°
|17°
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر درجة الحرارة في المملكة العربية السعودية من اليوم وحتى الأربعاء 27 يناير 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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