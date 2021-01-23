درجة الحرارة في المملكة العربية السعودية من اليوم وحتى الأربعاء 27 يناير 2021

درجة الحرارة في المملكة العربية خلال الأسبوع المقبل في معظم المناطق في المملكة العربية السعودية ننفرد بتقديمها لكم من خلال موقع ثقفني، حيث أن الكثيرين اليوم يبحثون في درجات الحرارة وحالة الطقس في المملكة قبل الخروج من منازلهم لقضاء حوائجهم أو قصد وظائفهم وخصوصاً في ظل موجة البرودة الهائلة التي تعاني منها معظم المناطق في المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة من الشتاء وهو شهر طوبة والذي يعتبر اكثر شهور الشتاء برداً في المملكة وجميع الدول العربية بل والعالم أجمع، كما أن فصل الشتاء يتميز في هذا الشهر من فصل الشتاء بالكثير من التقلبات في درجات الحرارة والعواصف وغيرها من أحوال الطقس المشابهة.

درجة الحرارة في جدة،الرياض، مكة، تبوك والعديد مناطق المملكة ليوم السبت 23 يناير 2021:

المنطقة درجة الكبرى الدرجة الصغرى درجة الحرارة في الرياض 18 درجة مئوية 9 درجة مئوية درجة الحرارة في جدة 30° 22° درجة الحرارة في تبوك 17° 5° حالة الطقس في الطائف 23° 12° درجة الحرارة في مكة 31° 22° حالة الطقس في أبها 20° 10° حالة الطقس في الدمام 19° 10° حالة الطقس في الخبر 19° 10° حالة الطقس في المدينة المنورة 24° 17°

المنطقة الدرجة الكبرى الدرجة الصغرى الرياض 20° 10° جدة 31° 22° تبوك 21° 7° الطائف 25° 13° مكة 33° 20° أبها 20° 11° الدمام 21° 10° خبر 21° 10° المدينة المنورة 28° 16°

المنطقة الدرجة الكبرى الدرجة الصغرى الرياض 23° 12° جدة 30° 24° تبوك 22° 8° الطائف 24° 14° مكة 31° 22° أبها 20° 12° الدمام 23° 11° الخبر 22° 12° المدينة المنورة 28° 15°

المنطقة الدرجة الكبرى الدرجة الصغرى الرياض 25° 13° جدة 30° 23° تبوك 22° 9° الطائف 24° 13° مكة 32° 22° أبها 20° 11° الدمام 25° 13° خبر 24° 13° المدينة المنورة 29° 17°

المنطقة الدرجة الكبرى الدرجة الصغرى الرياض 25° 14° جدة 30° 25° تبوك 24° 9° الطائف 24° 13° مكة 31° 24° أبها 19° 12° الدمام 26° 14° الخبر 25° 14° المدينة المنورة 30° 17°

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