مونشنغلادباخ يكسر نحسه أمام بروسيا دورتموند برباعية

كسر بروسيا مونشنغلادباخ نحسه أمام جاره وضيفه بروسيا دورتموند بفوزه 4-2 ليتقدم للمركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.
وخسر مونشنغلادباخ، الذي حسم فوزه بفضل ثنائية من نيكو إلفيدي وهدفين عبر الجزائري رامي بن سبعيني وماركوس تورام، اخر 11 مباراة أمام دورتموند.
ورفع رصيده إلى 31 نقطة من 18 مباراة، متقدما بفارق نقطتين عن دورتموند الذي تقدم 2-1 بفضل ثنائية إيرلينج هالاند في الشوط الأول.
ويتصدر بايرن ميونيخ، الذي سيلتقي مع شالكه الأحد خارج الديار، المسابقة برصيد 39 نقطة من 17 مباراة.
وفي موشنغلادباخ، وضع إلفيدي أصحاب الأرض في المقدمة بعد 11 دقيقة من البداية بضربة رأس، لكن هالاند أدرك التعادل بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22.
ومنح المهاجم النرويجي دورتموند التقدم بعدها بست دقائق بتسديدة اخرى من مدى قريب.
وبعدها بأربع دقائق أدرك موشنغلادباخ التعادل 2-2 عندما تصدى رومان بيركي حارس دورتموند لتسديدة لارس شتيندل من ركلة حرة لترتد الكرة إلى إلفيدي ليضعها في الشباك من مدى قريب.
وأطلق بن سبعيني تسديدة تجاوزت بيركي في الدقيقة 49 قبل أن يضيف تورام، العائد من إيقاف لمدة خمس مباريات لبصقه نحو مدافع هوفنهايم شتيفان بوش، الهدف الرابع في الدقيقة 78.
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