الإمارات : توقيع صفقة أسلحة مع أمريكا بـ23 مليار دولار تتضمن مقاتلات إف 35

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جدة - نرمين السيد - وتشمل الصفقة بحسب بيان منشور عبر الموقع الرسمى لسفارة الإمارات فى واشنطن، شراء مجموعة مقاتلات أمريكية من نوع "إف-35"، إلى جانب أسلحة ومعدات عسكرية أخرى.
وأوضحت سفارة الإمارات لدى الولايات المتحدة أن التوقيع على الاتفاق جرى يوم الثلاثاء الماضى، وهو آخر يوم كامل للرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، فى منصبه.
ولفتت إلى أن الصفقة تتضمن شراء ما يصل إلى 50 مقاتلة من طراز "إف-35 أ" بقيمة 10.4 مليار دولار، و18 طائرة مسيرة طراز "MQ-9B" بقيمة 2.97 مليار دولار، وذخائر مختلفة بقيمة 10 مليارات دولار.
وكان كلارك كوبر، مساعد وزير الشؤون العسكرية والسياسية في وزارة الخارجية الأمريكية، قد قال الجمعة الموافق 8 يناير الجارى إنه "من المحتمل أن يتم توقيع صفقة بيع مقاتلات "إف - 35" إلى الإمارات قبل رحيل ترامب".
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