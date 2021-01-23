موعد صرف الراتب والعلاوة السنوية 2021 وسلم الرواتب الجديد

متى ينزل الراتب و العلاوة السنوية 2021 وسلم الرواتب الجديد ، متى تنزل العلاوة السنوية 2021، ما مقدار الزيادة في الرواتب بعد تحديد مقدار العلاوة السنوية 2021؟ ما هي معايير صرف العلاوة السنوية ؟… إلخ كل هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة الأخرى ، هي ما تشغل بال كافة العاملين في المملكة العربية السعودية من مدنيين وعسكريين، ولعل السؤال الأبرز في ذلك هو موعد صرف العلاوة السنوية 2021-1442، ونظرا لأهمية هذا الموضوع بالنسبة لعدد كبير من المواطنين في المملكة، فإننا سوف نسلط الضوء خلال السطور التالية عن الإجابة عن هذا السؤال الذي يتردد على ألسنة الكثيرين وهو متي صرف العلاوة السنوية 1442؟

حيث يترقب كافة العاملين في المملكة سواء المواطنين والمقيمين الإعلان عن موعد صرف العلاوة السنوية، من قبل وزارة المالية والتي تقوم بتخصيص المبلغ اللازم لصرف العلاوة السنوية للموظفين في الموازنة العامة للمملكة، وأيضاً من قبل وزارة الموارد البشرية والتي ستقوم بمنح الموظفين اعتباراً من شهر يناير 2021 الترقية للدرجة الأعلى وذلك بعد استحقاق الفترة الزمنية اللازمة لشغل الوظيفة السابقة.

موعد صرف العلاوة السنوية 2021 في السعودية :-

العلاوة السنوية، عبارة عن نسبة الزيادة التي تضاف إلى رواتب العاملين المدنيين والعسكريين في المملكة وفق درجاتهم المالية ومرتباتهم، بحيث يزداد الراتب بمقدار تلك العلاوة السنوية إلى حين التقاعد عن العمل.

أما بخصوص موعد صرف العلاوة السنوية، فقد أقر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية عدة تعديلات على نظام الخدمة المدنية ومن ضمن تلك التعديلات هو إحلال التقويم الميلادي بدلاً من التقويم الهجري عند بدء السنة المالية كل عام، بحيث أصبحت السنة المالية تبدأ في المملكة كل عام اعتباراً من شهر يناير، ويتم احتساب الزيادة التي يحصل عليها العاملين في المملكة من مدنيين وعسكريين اعتباراً من شهر يناير كل عام، على أن يبدأ صرف تلك الزيادة مع راتب شهر يناير، والذي يبدأ صرفه اعتباراً من اليوم السابع والعشرين، أي أنه سوف يتم صرف العلاوة السنوية للعاملين بالمملكة من مدنيين وعسكريين مع صرف راتب شهر يناير في 27 يناير 2021.

ووفقاً للتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء السعودي على نظام الخدمة المدنية وهو القانون الحاكم للحقوق والامتيازات التي يحصل عليها العاملين في المملكة، حيث نصت المادة 17 من نظام الخدمة المدنية، على منح الموظف الدرجة التالية للوظيفة مع بدء انطلاق العام، ويكون أول يوم في السنة هو أول يوم في التدرج الوظيفي الجديد.

وقد أقر مجلس الوزراء السعودية في اجتماعه الأخير برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021، والتي سوف يبدأ العمل بها اعتباراً من الأول من شهر يناير 2021 الجاري، حيث أصبح بعد تعديل مجلس الوزراء للمادة 17 من نظام الخدمة المدنية بقرار مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 1441 والصادر في 17/10/1441 أن يكون موعد صرف العلاوة السنوية اعتباراً من أول يوم في كل سنة مالية، على أن يكون استحقاق الراتب في اليوم السابع والعشرين من الشهر الميلادي كما هو متبع كل شهر ميلادي.

سلم الرواتب الجديد 1442 والعلاوة السنوية:-

أما مقدار الزيادة في العلاوة السنوية فهي تختلف من حيث الوظيفة والرتبة، حيث يوجد في المملكة سلم لأجور رواتب الموظفين بنظام الخدمة المدنية، وسلم رواتب الهيئة الصحية، وسلم رواتب الهيئة التعليمية .. إلخ.

مواعيد صرف الرواتب لعام 2021:-

موعد صرف الرواتب في المملكة محدد وهو اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، وفى حالة ما إذا كان اليوم السابع والعشرين يوم الجمعة فإنه يتم صرف الراتب في اليوم السابق وهو يوم الخميس، أما إذا كان اليوم السابع والعشرين يوم السبت فيتم صرف الراتب في اليوم التالي وهو يوم الأحد، ووفقاً لذلك فإن مواعيد صرف الرواتب لعام 2021 كالتالي:-

وينتظر كافة العاملين في المملكة الآن صرف راتب يناير 2021، حيث سيشهد راتب شهر يناير 2021، زيادة في الراتب بمقدار العلاوة السنوية المقررة لكافة العاملين في المملكة، ولهذا فهناك ترقب كبير من جانب العاملين في المملكة لصرف راتب شهر يناير2021، عن غيره من شهور السنة لأنه يتضمن صرف الراتب بالعلاوة السنوية، حيث يشعر المواطن بوجود زيادة في راتبه مع بداية العام الجديد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى تدهور بعض القطاعات الاقتصادية في عدد من دول العالم.