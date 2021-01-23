نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1442-1443 وخطوات التسجيل في منصة نور

نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1442-1443 تم البدء من أولياء الأمور في البحث عن كيفية التسجيل لأبنائهم الذين يريدون الالتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443 بعد أن تم الإعلان من وزارة التربية والتعليم السعودية في طريقة تسجيل الصف الأول الابتدائي نظام نور 1443 كما صرحت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم البدء في الاستقبال لما يخص طلبات التسجيل للصف الأول الابتدائي وهم الطلبة الجدد الذين يلتحقون بالعام الدراسي الحالي 1443 رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي في نور برنامج عبر الرابط الرسمي ويبدأ التسجيل يوم الأحد الموافق الرابع والعشرون من شهر يناير 2021 ميلادياً و الموافق الحادي عشر من يونيه ألف وأربعمائة اثنان وأربعون هجرياً كما يتيح موقع نظام نور برقم الهوية بتسجيل الدخول والاستعلام عن ما هي أجراءات التسجيل وهذا التسجيل يختص في تسجيل الطلاب الجدد في المدارس المختصة بمدارس التحفيظ الحكومية بالمفاضلة .

نظام نور تسجيل أول ابتدائي المرحلة الأولي الخاصة بالموعد المحدد لتسجيل الطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد في المدارس المختصة بتحفيظ القرآن الكريم للمدارس الحكومية بالمفاضلة يوم 11 – 6 – 1442 . نظام نور برقم الهوية المرحلة الثانية من مراحل التسجيل وهي الخاصة بالطلبة الجدد سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين في كل من المدارس العالمية والمدارس الأجنبية كذلك المدارس الأهلية التي تطبق البرامج الدولية وذلك في يوم 11 – 6 – 1442 . نظام نور تسجيل أول ابتدائي المرحلة الثالثة من التسجيل وهي الخاصة الطلبة الجدد السعوديين ويبدأ التسجيل بالطلبة التي أمهاتهم سعوديات وأب غير سعودي وذلك سيتم في كل من المدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم والتي لا يتم فيها المفاضلة وذلك يوم 14 – 7 – 1442 . نظام نور برقم الهوية المرحلة الرابعة من التسجيل والت تخص الطلبة الجدد وليسوا من الجنسية السعودية ولكن يتم معاملتهم كمعاملة السعوديين وذلك سيتم في يوم 14 – 8 – 1442 . رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي المرحلة الخامسة من التسجيل وهو الموعد الخاص بتسجيل الطلبة الجدد وليسوا من الجنسية السعودية ويخضعون لنسب معينة للتسجيل محددة وهؤلاء الذين والديهم يعملون في القطاع الحكومي وذلك سيكون يوم 5 – 9 – 1442 . رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي المرحلة السادسة التي تخص التسجيل هو الموعد الخاص بتسجيل الطلبة الجدد وليسوا من الجنسية السعودية ويخضعون لنسب معينة للتسجيل محددة وهؤلاء الذين والديهم يعملون في القطاع الخاص وذلك سيكون في يوم 19 – 9 – 1442 . رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي المرحلة السابعة من مراجل السجيل وهي الخاصة بالطلبة الجدد في نظام نور 1442 والذين تخرجوا من روضات حكومية وأيضا ً الأهلية وتكون معتمدة لنظام نور وذلك التسجيل مفتوح لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس وسيكون يوم 14 – 10 – 1442 . نور برنامج و الموعد الثامن الخاص بالتسجيل والذي يخص الطلبة الذين تخرجوا من الروضة الخاصة بالمدارس العالمية والأجنبية وأيضاً المدارس الأهلية التي تطبق البرامج الدولية داخل السعودية وأيضاً الطلبة خريجي روضة وقادمين من خارج السعودية وذلك لكافة الجنسيات وفي جميع المدارس وذلك يوم 7 – 1 – 1443 .

رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي والخطوة الأولي هي الدخول علي المنصة الخاصة في نظام نور .

نور برنامج للخطوة الثانية في طريقة التسجيل يتم من الحساب الذي يخص ولي الأمر للطالب ويتم أختيار الخانة التي تحتوي علي كلمة نظام نور التعليمي .

نظام نور تسجيل أول ابتدائي ومن خلاله يتم التسجيل للطالب الجديد في الصف الأول الابتدائي .

نظام نور برقم الهوية ويتم من خلاله كتابة كافة البيانات المطلوبة علي الموقع وهي بيانات اسم المستخدم بالإضافة إلي رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور وبعدها تسجيل رمز التحقق .

يتم بعد ذلك فتح الاستمارة الخاصة بتسجيل طالب جديد بالنظام لعام 1442 في بيانات الاستمارة وملئ البيانات بها .

يتم من بعد ذلك أن يقوم ولي الأمر باختيار ما هي الإدارة التعليمية التي يرغب بها ليكون مسجل بها أبنه أو أبنته .

نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1442-1443 والمراحل التي يمر بها التسجل للطلاب الجدد :-ما هي الخطوات الخاصة في طريقة تسجيل الصف الأول الابتدائي نظام نور 1443 :-

نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1442-1443 وهذه كانت كافة المعلومات التي تختص بكيفية التسجيل لجميع الطلبة سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين وتسجيلهم بشروط تم إعلانها وكانت أنطلاقة هذا التسجيل عبر الموقع الرسمي في برنامج نور تسهيلاً علي أولياء الأمور في الإجراءات وحرصاً علي سلامتهم وصحتهم في ظل الظروف التي يمر بها العالم والخاصة بجائحة كورونا وعلي من يرغب في معرفة المزيد فيما يتعلق بهذا الشأن أو غيره من معلومات يستطيع ذلك من خلال الموقع الرسمي .