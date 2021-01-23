زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ : محاكمة ترامب ستبدأ 8 فبراير

جدة - نرمين السيد - وصوت مجلس النواب الأمريكى، يوم 13 يناير 2021، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الجمهورى ترامب، بتهمة التحريض على التمرد فى أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير فى موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

وبالتالى أصبح ترامب، الذى ترك منصبه يوم 20 يناير مع بدء ولاية خلفه، الديمقراطى جو بايدن، أول رئيس فى تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

ولم يتم حتى الآن إرسال التشريع، الهادف إلى منع ترامب من الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، إلى مجلس الشيوخ.

ولكن فى وقت سابق من الجمعة قال شومر إن مجلس النواب سيرفع يوم الاثنين المقبل وثيقة مساءلة الرئيس السابق إلى مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه "سيسرع إجراءات محاكمة ترامب رغم محاولات تأخيرها"، ولافتا إلى أن المحاكمة ستكون "كاملة وعادلة".