زعيم الديمقراطيين: محاكمة عزل ترامب في الكونجرس تبدأ في 8 فبراير

أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي، تشاك شومير، أن محاكمة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، في إطار عملية عزله ستبدأ في الـ8 من فبراير.
وصوت مجلس النواب الأمريكي، يوم 13 يناير 2021، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الجمهوري ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير.
وبالتالي أصبح ترامب، الذي ترك منصبه يوم 20 يناير مع بدء ولاية خلفه، الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.
ولم يتم حتى الآن إرسال التشريع، الهادف إلى منع ترامب من الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، إلى مجلس الشيوخ.
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