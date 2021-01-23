تردد قناة طيور الجنة 2021 toyor baby الجديد على نايل سات وعربسات

تردد قناة طيور الجنة هو من الترددات الشهيرة جدا والتي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص يوميا عبر محركات البحث وذلك لما لهذه القناة الموجهة للأطفال من أهمية كبيرة لدى الملايين من جميع بلدان الوطن العربي، ونظرا للأهمية الكبيرة والبحث المتزايد لمعرفة التردد الصحيح لهذه القناة لضبط واستقبالها لأبنائكم أو إخوتكم الصغار، قررنا في موقع ثقفني أن نقدم لكم التردد الصحيح للقناة والذي من خلاله يمكنكم الاستمتاع بمشاهدتها وبسهولة، هذه القناة تعتبر من بين أفضل القنوات العربية في مجالها إن لم تكن الأفضل، في البحث عن ترددها يبرهن على قوة جمهورها وكثرتها من جميع الأقطار، عكس عدد كبير من قنوات الأطفال الشهير الناطقة بالعربية.

قناة طيور الجنة Toyor aljanah

قناة طيور الجنة الشهيرة في مجال المسلسلات الكرتون والأناشيد وكل ما يهم الأطفال في الوطن العربي، هي قناة أردنية مملوكة لرجل الأعمال الأردني ذو الأصل الفلسطيني خالد آل مقداد ويقع مقر القناة الرسمي في العاصمة الأردنية عمان، أول بث هذه القناة الرائعة أطلق قبل إثني عشرة سنة حيث كانت القنوات المسيطرة على هذا المجال هي سبيس تون وام بي سي ثري وغيرهم، ولم يكن من المتوقع أن تصل قناة طيور الجنة هذه المرحلة التي بلغتها الآن حيث أصبحت منافسا قويا لهذه القنوات بل أكثر قناة أطفال عربية جمهورا، وهذا ليس بالأمر السهل حيث أن التفوق على قنوات مثل ام بي سي ثري وغيرها من القنوات ذات الميزانية الضخمة يعتبر إنجازا في حد ذاته، تردد قناة طيور الجنة الجديد.

القمر نايل سات

التردد 11315

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

التصحيح ¾

تردد قناة طيور الجنة 2021

وأيضا على القمر عربسات

التردد 11310

الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

التصحيح 3/4

مميزات قناة طيور الجنة بيبي

قناة طيور الجنة مهتمة دوما لعرض أفضل الأناشيد التي هي من إعداد القناة وكذلك البرامج التعليمية الهادفة والتي تساعد الطفل وتحفيزه على الدراسة إلى غير ذلك وهذا نادر جدا بين قنوات الأطفال، تتميز القناة أيضا بأنها أصبحت تبث بجودة عالية الوضوح حيث تواكب أحدث التقنيات، القناة أيضا تتميز بقربها من الأطفال حيث لديها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك لديها موقع الكتروني خاص بها، كما أن هناك عدد من البرامج التي يمكن من خلالها مراسلة القناة، القناة تمتلك قناة يوتيوب تعتبر أول قناة عربية تحصل على الدرع الماسي حيث أصبح عدد مشتركيها أكثر من عشرة ملايين مشترك، وهو إنجاز في غاية الصعوبة، كما تميزت القناة باستهدافها للعالم الآخر حيث تم فتح ثلاث قنوات أخرى ناطقة باللغة الإنجليزية والتركية والفرنسية، ويزداد كل وقت البحث عن تردد قناة طيور الجنة بسبب تميزها فيما تبث لمتابعيها

برامج قناة طيور الجنة وأبرز الشخصيات

قناة طيور الجنة ليست كبقية قنوات الأطفال الأخرى في الوطن العربي والاي تخصص وقتا كبيرا من أجل أن يشاهد الأطفال الافلام الكرتونية بل وهناك قنوات لاتعرف سوى الأفلام الكرتونية، طيور الجنة تتميز بمحتواها المتنوع والمتميز نوعية ما عن ما تعرضه بقية قنوات الأطفال الأخر حيث تعرض عددا من البرامج المسلية جدا للصغار والتي يقدمها صغار أيضا مثل برنامج ست البيت الصغيرة وبرنامج على خطاوي السيلاوي لبرنامج أخبار الدار و برنامج صوتك كنز إلى غير ذلك من البرامج المفيدة والمميزة، كما تعرض في غالب وقتها أناشيد جميلة وممتعة بالإضافة إلى بعض الأفلام والمسلسلات الكرتونية مثل حميدو وغيرهم، من الشخصيات الشهيرة في القناة خالد آل مقداد مراد شريف براء العويد وجنى مقداد وجاد وإياد، وبهذا نكون قدمنا لمتابعينا الكرام تردد قناة طيور الجنة 2021 وبجودة عالية على كل الأقمار.