رابط نظام نور برقم الهوية – طريقة تسجيل الطلاب الجدد لعام 1443 الصف الأول الابتدائي

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رابط نظام نور برقم الهوية الذي من خلاله يتمكن ولي الأمر من تسجيل الطلاب الجدد لعام الدراسي 1443 وفق الخطة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية ومواعيد تسجيل الطلاب في نظام نور ولي الأمر، وذلك يتم بخطوات سهلة وبسيطة بتقنية إلكترونية عبر الموقع، وذلك بالنسبة للطلاب والطالبات السعوديين والغير سعوديين للتسجيل في المدارس التحفيظ الحكومية، المدارس الأجنبية والدولية، والمدارس الأهلية التي تطبق المعايير الدولية، للتسجيل عبر موقع نظام نور بدءاً من يوم الأحد 11 جمادى 1442 هـ الموافق يوم 24 يناير 2021 م، وذلك بحسب المعايير العمرية للأطفال الموضحة في الجدول الزمني أسفل.الجدول الزمني لتسجيل الطلاب الجدد في نظام نور لعام 1443
أعلنت وزارة التعليم السعودية الخطة الزمنية لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في نظام نور على 8 مراحل، حيث تشمل الحد الأدنى للعمر 6 سنوات وأقل بـ90 يوماً فقط، والحد الأعلى للعمر 11 و 3 أشهر، على أن تتم في المواعيد المحدد كما موضح بالصورة:-
رابط نظام نور برقم الهوية
من خلال موقع نظام نور ولي الأمر طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443 بخطوات سهلة وبسيطة عبر حساب ولي الأمر وفي هذا الرابط شرح تفصيلي عن كيفية التسجيل في حالة ليس لديك حساب سابق على الموقع، أما إن كنت مسجل لأحد أبنائك من قبل فـ الخطوات كما موضحة أسفل.طريقة تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور
- الدخول عبر رابط نظام نور .
- بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.
- سوف تدخل إلى النظام، ثم حدد تسجيل الأبناء ومنها اختر تسجيل طالب جديد.
- عليك تعبئة بيانات الطالب التي تشمل (رقم هوية الطالب، صلة القرابة، الجنسية، تاريج الميلاد بالهجري أو الميلادي)..وبيانات أخرى يجب ملئها كاملة.
- ثم اضغط على كلمة تدقيق.
- ومن ثم عليك ملء بيانات الخاصة بولي الأمر كاملة.
- ثم اضغط على كلمة حفظ.
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