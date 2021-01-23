شروط اضافة تابعين للام المهجورة في حساب المواطن 1442 تُعد من أهم الشروط التي قد قام المسؤولين عن دعم برنامج حساب المواطن بتوضحيها كاملة؛ لكي تتمكن كل أم قد هجرها زوجها ولا تجد دخل ثابت لها ولأبنائها من إضافة التابعين إليها ضمن مساعدات حساب المواطن، وسوف تبين السطور التالية شروط إضافة التابعين في حساب المواطن للأم المهجورة وشروط الاستحقاق أيضًا بالتفصيل.

شروط اضافة تابعين للام المهجورة في حساب المواطن 1442

جاءت الشروط الخاصة بإضافة التابعين في حساب المواطن بالمملكة العربية السُّعُودية لعام 1442 هـ للام التي قد هجرها زوجها على النحو التالي:

لا بُد أن تكون المرأة متزوجة ومهجورة، أي أنها لا تزال زوجة لهذا الرجل الذي قد هجرها وليست مُطلقة.

يُمكن للأم هنا أن تقوم بـِ إضافة التابعين إلى حسابها في حساب المواطن مباشرةً؛ حيث لا يطلب الأمر رفع مستندات على بوابة حساب المواطن.

ولكن؛ لا بُد من إثبات هذا الهجر عبر إثبات حالة الهجران للمستفيد الرئيسي (الأبُ الهاجر) والتابعين وذلك في مكتب الضمان الاجتماعي.

وفي حالة عدم التمكن من إضافة التابعين للأم المهجورة عبر حسابها ببرنامج حساب المواطن لأي سبب؛ فيمكنها هنا الحصول على المساعدة بسهولة من خلال استخدام رقم حساب المواطن للشكاوى المجاني 1442

شروط استحقاق حساب المواطن للنساء من غير المتزوجات

تهتم المملكة العربية السُّعُودية بتوفير حياة كريمة لمواطنيها وخصوصًا النساء اللاتي تعانين ظروف اجتماعية صعبة، ولقد جاءت شروط الحصول على دعم حساب المواطن للمرأة غير المتزوجة على النحو التالي:

أن تكون حامة للجنسية السُّعُودية.

أن تكون قد أكملت الـ 18 عامًا.

أن تقوم بـ تقديم ما يُثبت استقلاليتها في منزل بعيد عن الأهل.

شروط استحقاق حساب المواطن للمراة المتزوجة والمهجورة

إذا كانت حياة المرأة المتزوجة تحيا حياة زوجية طبيعية مع زوجها؛ فهي تكون تابعة له في حساب المواطن خاصته، أما خلاف ذلك؛ فهو يضعها في دائرة استحقاق حساب المواطن، وفق الشروط التالية:

لا بُد أن تكون امرأه سُعُودية الجنسية ومقيمة بها بصفة دائمة.

ألّا يكون لها مصدر دخل ثابت أو إرث أو مشروعات أو وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

المرأة المهجورة، المرة المُطلقة، المرأة التي قد سُجن زوجها؛ جميعهن مستحِقّات لدعم حساب المواطن؟

وتُجدر الإشارة إلى أن شروط اضافة تابعين للام المهجورة في حساب المواطن أو استحقاقها للحصول على دعم حساب المواطن من الأساس؛ إنما يعتمد بكل رئيس على أن تقوم بـ إثبات حالة الهجران عبر مؤسسة الضمان الاجتماعي السُّعُودية أولًا.