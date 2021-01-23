الصحة المغربية تعتمد لقاح "سينوفارم" الصيني لمواجهة كورونا

وذكرت الوزارة- في بيان، اليوم- أن اجتماع اللجنة المغربية الاستشارية المكلفة بالبت في ملفات التراخيص المستعجلة للقاحات المفترض استعمالها بالمغرب ضد فيروس كورونا، المنعقد اليوم، وافق بالإجماع على مطابقة لقاح (سينوفارم) بامتياز للمواصفات والمعايير المعتمدة دوليا.
وأكدت أن اللقاح قد استوفى جميع الشروط المرتبطة بالجودة والفاعلية والسلامة، وخلوه من أية أضرار جانبية محتملة، مما يمكن اللقاح الصيني من الحصول على ترخيص بشكل مستعجل تستمر مدة صلاحيته 12 شهرا.
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