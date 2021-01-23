نظام نور “Noor Login” رابط وخطوات تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي 1442-1443

رابط نظام نور 1442 وتسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي من أهم ما يشغل بال الكثير من أولياء الأمور داخل المملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن فتح باب تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام 1442/1443 عبر نظام نور الإلكتروني، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة 1442 هجري الموافق 24 يناير لعام 2021، ويمكن لجميع الطلاب من المواطنين السعوديين أو المقيمين أو الطلاب الخليجيين المتواجدين بالمملكة التسجيل في نظام نور في حال استيفاء الشروط التي حددتها وزارة التعليم لتسجيل الطلبة والطالبات الجدد، ومن خلال المقال نقدم لحضراتكم رابط نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد، وخطوات التسجيل.

تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور

يعد نظام نور الإلكتروني أحد اهم الأنظمة التابعة لوزارة التعليم السعودية، حيث يقدم النظام العديد من الخدمات الإلكترونية لكافة أفراد المنظومة التعليمية بما يوفر الوقت والجهد بشكل كبير، حيث يمكن لأولياء الأمور تسجيل الطلاب الجدد عبر النظام، وكذلك الاستعلام عن نتائج الطلاب، ومتابعة المستوي الدراسي، وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأخري التي يمكن الاستفادة منها عبر النظام.

ونوضح لحضراتكم إلي أن تسجيل الطلاب المستجدين يتم إلكترونياً عبر نظام نور دون الحاجة لتقديم الأوراق أو الذهاب للمدرسة لإتمام عملية التسجيل، وهو الأمر الذي ساعد جميع أولياء الأمور على إنهاء كافة إجراءات التسجيل في أسرع وقت ممكن بأقل مجهود.

شروط تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي

حددت وزارة التعليم السعودية شروط تسجيل الطلاب في نظام نور للعام الدراسي الجديد 1442-1443، والتي يجب توافرها من أجل قبول الطلاب المستجدين، وقد جاءت الشروط على النحو التالي:

أن يبلغ سن الطالب 6 سنوات عند بداية العام الدراسي الجديد.

يمكن للطلاب التي تقل أعمارهم عن 6 سنوات بأقل من 90 يوم فقط التسجيل للالتحاق بالعام الدراسي الجديد.

الأطفال الأقل من العمر المطلوب للتسجيل يمكنهم التسجيل بعد الحصول على شهادة صادرة من أحد رياض الأطفال المعتمدة لدى الوزارة يثبت من خلالها أن الطالب قد التحق بالروضة لمدة فصلين دراسيين.

الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب في نظام نورخطوات تسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام نور

يتم التسجيل في نظام نور لطلاب الصف الأول الابتدائي من الطلبة المستوفين للشروط التي حددتها وزارة التعليم السعودية بشكل إلكتروني عبر النظام، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول عبر نظام نور برقم الهوية.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الانتقال لصفحة تسجيل الأبناء.

كتابة رقم الهوية أو رخصة الإقامة الخاصة بالطالب.

تحديد صلة القرابة بين الطالب وولي الأمر.

نقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة للتسجيل.

من خلال رابط تسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام نور، سيتمكن جميع أولياء الأمور من تسجيل أبناؤهم لدخول الصف الأول الابتدائي، حيث قمنا بتوفير رابط نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين، وخطوات التسجيل لكافة الطلاب بهدف التسهيل على الجميع في إتمام عملية التسجيل بسهولة دون أي عناء.

كما يمكن للجميع ترك تعليقاتكم واستفساراتكم بخصوص عملية تقديم طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور، وسنحاول الرد على كافة أسئلتكم في أقرب وقت ممكن.