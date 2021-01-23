دخول منصة مدرستي لبداية الفصل الدراسي الثاني 1442 والاستفادة بكافة الخدمات

دخول منصة مدرستي لبداية الفصل الدراسي الثاني 1442 عدد كبير من الطلاب في جميع المراحل العمرية المختلفة المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية يقوم بالتسجيل عبر منصة مدرستي للفصل الدراسي الثاني لعام 1442 حرصا منهم على ضرورة الاستجابة لجميع القارات التي قام بها اتخذها وزير التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، و من أجل عمل كافة التحديثات المنصة والتي يطلق عليها منصة مدرستي الرائعة في حد ذاتها والتي قدمت العديد من الخدمات الهادفة لجميع الطلاب كما أن من ضمن القرارات التي اتخذها وزير التربية والتعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أنه سوف يستمر تحديث في كافة المناهج الخاصة بالدراسة والتي يقوم الطلاب بنطلع عليها عبر منصة مدرستي ’’madrasati sat’’

لبداية الفصل الدراسي الثاني

دخول منصة مدرستي

تم تقديم العديد من قرارات وزير التربية، والتعليم بالتعرف عليها وتعتبر هذه من ضمن الخدمات المقدمة لجميع الطلاب منها منصة مدرستي، و التي يستفيد منها جميع الطلاب المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية كما انها تقوم بعرض الدروس ويستفيد منها الطلاب وذلك فى ظل الظروف التي نعيشها خلال هذه الايام تمت وجود هذه المنصة، بشكل إلكتروني دون تفشي فيروس كورونا المستجد covid 19 ما بين جميع الطلاب في المدارس وهذه المنصة تقوم بتوفير كافة الاختبارات الشهرية.

يمكنك عزيزي الطالب أو عزيزي ولي الأمر التي تريد أن تتعرف على الرابط الخاص في منصة مدرستي لكي تقوم بتسجيل الدخول لبدء الفصل الدراسي الثاني لعام 1442 سوف يمكنك ان تتبع هذه الخطوات التالية، وهي تكون كالاتي:-

يجب اولاً أن تقوم عزيزى الطالب بالدخول عبر المنصة الخاصة بشكل الكتروني التابعة ل منصة مدرستي.

سوف تتمكن من الضغط على تسجيل الدخول لهذه المنصة.

قم بكتابة كافة البيانات الشخصية والمعلومات التي يطلبها منك الموقع من كلمة المرور ورقم الهوية واسم المستخدم.

اضغط الأن على رمز التحقق وقام بكتابته سوف يمكنك الموقع الان من الدخول.

من ضمن الأمور المهمة التي يجب أن لا تتغاضى عنها هو ان لابد من التزم بشكل رسمي على الحضور لكافة الفصول المختلفة التي تقدمها المنصة وهذا من ضمن الإجراءات التي يقوم وزير التربية والتعليم بالتحدث عنها فور تطبيق الجدول الزمني لهذه المنصة.