أكدت مصادر صحفية عراقية تعرض مطار بغداد لهجوم صاروخي مشيرة إلى أن منظومة الدفاع الجوي بقاعدة فكتوري التابعة للجيش الأميركي قامت بالتصدي لها.
وبحسب شهود عيان فقد سقط أحد الصواريخ على مناطق سكنية. كما لم ترد أي تفاصيل حول سقوط ضحايا أو إصابات جراء القصف الصاروخي على محيط مطار بغداد.
وكانت قد دشنت قاعدة فكتوري الأميركية نهاية العام الماضي منظومة دفاع جوية من نوع C-RAM بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة بمحيط المنطقة الخضراء والمطار، خشية شن فصائل مسلحة موالية لإيران، هجمات انتقامية بمناسبة مرور عام على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سقوط أربعة صواريخ "كاتيوشا" قرب مطار بغداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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