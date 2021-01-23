العراق.. هجوم صاروخي يستهدف محيط مطار بغداد

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن هجومًا صاروخيًا استهدف محيط مطار العاصمة العراقية بغداد.
ونقلت "العربية" عن مصادر قولها: "المطار استهدف بـ3 صواريخ، سقط أحدها على منزل في منطقة حي الجهاد ببغداد".
يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تستمر منذ أشهر في عمليات التفتيش وملاحقة بقايا داعش في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة التنظيم، بعد أن سجلت عدة عمليات له مؤخرا.
وكان العراق أعلن في ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة التنظيم الذي احتل نحو ثلث البلاد، مروعا السكان ومنفذا إعداماته العشوائية.
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