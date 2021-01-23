استعلام نتائج قبول أمن المنشآت 1442 _ شروط الحضور ورابط الاستعلام برقم الطلب

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن قبول دفعة جديدة في أمن المنشآت برتبة جندي ويمكن للمتقدمين استعلام نتائج قبول أمن المنشآت، وقد أو ضحت الوزارة عن شروط الحضور للمقبولين مبدئياً والتي لن يسمح للمتقدمين الحضور بدون توافرها، الاستعلام عن نتائج القبول من خلال خطوات بسيطة وبعد ظهور النتيجة سيظهر للمقبول مبدئياً موعد المراجعة.

شروط الحضور للمقبولين في نتائج قبول أمن المنشآت

أكدت وزارة الداخلية السعودية على ضرورة الالتزام على شروط الحضور والأوراق المطلوبة وضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للمراجعة ، وأوضحت أن الشروط هي:-

الالتزام بالموعد المحدد للمراجعة.

الحضور بالزي الرياضي .

حلاقة شعر الرأس.

إحضار الأوراق المطلوبة مع المتقدم وهي.

أصل وصورة مصدقة من شهادة الثانوية العامة.

في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة يرجي إحضار أصل المعادلة الصادرة من وزارة التعليم العالي مصدقة من وزارة التعليم العالي.

إشعار درجة اختبار القياس.

أصل بطاقة الهوية الوطنية.

عدد 6 صور شخصية.

استعلام نتائج قبول أمن المنشآت 1442

الاستعلام من خلال موقع وزارة الداخلية https://www.fsf.gov.sa، ومن القائمة الرئيسية الضغط على أيكونه التوظيف من القائمة الرئيسية قم بالضغط على استعلام عن النتيجة، سيفتح الموقع صفحة أخرى تحتوي على مربع كبير لكتابة رقم الطلب، ثم اتبعه برقم الهوية الشخصية، ثم قم بالضغط على إظهار النتيجة، في حالة كانت النتيجة هي القبول قم بطباعة نص الرسالة ولا تنسى إحضارها معك في اليوم المحدد للمراجعة.

رابط الاستعلام عن نتائج قبول أمن المنشآت برقم الطلب

من خلال رابط الاستعلام عن نتائج قبول أمن المنشآت لرتبة جندي يمكنكم الاستعلام برقم الطلب، وفي إشعار الطلب سيجد المستعلم موعد المراجعة قبل الموافقة النهائية بعد مراجعة المتقدمين وفرز الأصلح لشغل الوظائف، وفق الشروط المعلنة للقبول.