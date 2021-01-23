بايدن يلتقي أول زعيم أجنبي الشهر المقبل

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، اليوم السبت، أنه سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر المقبل.

وأمس الجمعة، قال ترودو إنه سيعرب عن القلق في حديث تليفوني مرتقب مع بايدن، بعد إلغاء البيت الأبيض مشروع خط أنابيب نفطي مهم بالنسبة لكندا.

وأضاف أنه يتطلع إلى تجديد العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة وتعزيز التعاون في مجال مكافحة التغيّر المناخي، على الرغم من إلغاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع خط الأنابيب.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي "من الواضح أن قرار بايدن بشأن كيستون إكس إل صعب للغاية بالنسبة للعمال في ألبيرتا وساسكاتشوان الذين تعرّضوا لهزّات عديدة في السنوات الماضية".

وأضاف "سأعرب عن قلقي حيال الوظائف ومصادر الدخل في كندا، خصوصا في الغرب، مباشرة خلال حديثي مع الرئيس بايدن".