مجلس الأمن : يجب تقديم المسؤولين عن هجوم بغداد الإرهابى إلى العدالة

جدة - نرمين السيد - وقال مجلس الأمن الدولى فى بيان إن "أعضاء مجلس الأمن أدانوا بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الجبان الذى ضرب بغداد". ودعا المجلس إلى محاكمة مرتكبى ومنظمى ورعاة هذه الأعمال الإرهابية، كما طلب من جميع الدول وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، أن تتعاون بنشاط مع حكومة العراق وجميع الجهات ذات الصلة فى هذا الصدد.

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