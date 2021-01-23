أمريكا: نعتزم مواصلة سياسة ردع كوريا الشمالية

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن الولايات ستواصل العمل على ردع كوريا الشمالية، وستجري مباحثات مع حلفائها في المنطقة بخصوص سبل الضغط الجديدة على بيونج يانج.

وأكدت أن الولايات المتحدة تتعاون بشكل وثيق مع الدول في المنطقة وتواصل المباحثات مع كل من كوريا الجنوبية، واليابان، ودول أخرى حول تعزيز الضغط على بيونج يانج".

وتابعت: "سوف نطبق استراتيجية جديدة للحفاظ على أمان الشعب الأميركي وحلفائنا".

وأدى جو بايدن، يوم الأربعاء، اليمين الدستورية كرئيس جديد للولايات المتحدة خلفا لدونالد ترامب، في مراسم أمنية وصحية استثنائية. ودعا الرئيس السادس والأربعون إلى "الوحدة" متعهدا بإلحاق الهزيمة بنزعة الاعتقاد بتفوّق العرق الأبيض وبـ "الإرهاب الداخلي". وأشاد بيوم "أمل" و"انتصار للديمقراطية".