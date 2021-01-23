وقال ترودو- في مؤتمر صحفي خارج مقر إقامته في ريدو كوتيدج: "لا يكون هناك دائما تحالف مثالي مع الولايات المتحدة؛ هذا هو الحال مع أي رئيس معين.. أتطلع بشدة للعمل مع الرئيس بايدن".
وتحدث الزعيمان هاتفيا لمدة 30 دقيقة، في وقت متأخر من يوم الجمعة، وهي أول مكالمة هاتفية لبايدن مع زعيم أجنبي منذ توليه منصبه.
وأعرب ترودو عن "خيبة أمل" كندا إزاء قرار مشروع خط أنابيب إكس إل كيستون، كما أعرب أيضا عن قلقه بشأن خطة بايدن لشراء المنتجات الأمريكية لضمان أن العمال والمصنعين الأمريكيين هم المستفيدون الأساسيون من استراتيجيته للتعافي الاقتصادي.
واتفق الزعيمان على توسيع التعاون في مجال الدفاع القاري وفي القطب الشمالي، وناقشا اجتماع وزراء الخارجية والدفاع الوطني ووزراء الخارجية والدفاع في أقرب فرصة، وفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء.
وجدد رئيس الوزراء الكندي والرئيس الأمريكي التأكيد على قيمهما ومصالحهما المشتركة على الساحة العالمية، وتطلعا إلى مزيد من مناقشة توسيع تعاونهما في اجتماعهم القادم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترودو: لدى كندا والولايات المتحدة إمكانيات شراكة كبيرة في عهد بايدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.