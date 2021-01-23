ترودو: لدى كندا والولايات المتحدة إمكانيات شراكة كبيرة في عهد بايدن

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، أمس الجمعة، إن البيت الأبيض في عهد الرئيس جو بايدن لديه الكثير من الأشياء المشتركة مع كندا، مؤكدا أن البلدين لديهما إمكانات شراكة كبيرة في عهد بايدن، لا سيما عندما يتعلق الأمر برؤية مشتركة لمعالجة تغير المناخ مع تعزيز النمو الاقتصادي.



وقال ترودو- في مؤتمر صحفي خارج مقر إقامته في ريدو كوتيدج: "لا يكون هناك دائما تحالف مثالي مع الولايات المتحدة؛ هذا هو الحال مع أي رئيس معين.. أتطلع بشدة للعمل مع الرئيس بايدن".



وتحدث الزعيمان هاتفيا لمدة 30 دقيقة، في وقت متأخر من يوم الجمعة، وهي أول مكالمة هاتفية لبايدن مع زعيم أجنبي منذ توليه منصبه.

وأعرب ترودو عن "خيبة أمل" كندا إزاء قرار مشروع خط أنابيب إكس إل كيستون، كما أعرب أيضا عن قلقه بشأن خطة بايدن لشراء المنتجات الأمريكية لضمان أن العمال والمصنعين الأمريكيين هم المستفيدون الأساسيون من استراتيجيته للتعافي الاقتصادي.



واتفق الزعيمان على توسيع التعاون في مجال الدفاع القاري وفي القطب الشمالي، وناقشا اجتماع وزراء الخارجية والدفاع الوطني ووزراء الخارجية والدفاع في أقرب فرصة، وفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء.



وجدد رئيس الوزراء الكندي والرئيس الأمريكي التأكيد على قيمهما ومصالحهما المشتركة على الساحة العالمية، وتطلعا إلى مزيد من مناقشة توسيع تعاونهما في اجتماعهم القادم.