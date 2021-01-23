مجلس الأمن: يجب تقديم المسئولين عن هجوم بغداد الإرهابي إلى العدالة

أكد مجلس الأمن الدولي على ضرورة تقديم المسئولين عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في وسط العاصمة العراقية بغداد، الأسبوع الجاري إلى العدالة.
قال مجلس الأمن الدولي في بيان إن "أعضاء مجلس الأمن أدانوا بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي ضرب بغداد".
ودعا المجلس إلى محاكمة مرتكبي ومنظمي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية، كما طلب من جميع الدول وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، أن تتعاون بنشاط مع حكومة العراق وجميع الجهات ذات الصلة في هذا الصدد.
واستهدف تفجير انتحاري مزدوج سوق شعبي في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد، والتي غالبا ما تشهد ازدحاما شديدا.
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