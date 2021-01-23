باكستان تسجل 1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت باكستان 1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 530 ألفا و818 شخصا.

وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان، حسبما نقلته صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية، اليوم السبت، بأن عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة وصل إلى 11 ألفا و247 حالة وفاة.

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